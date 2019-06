Stadslabo ‘Werkplaats’ hertekent omgeving Orleanstoren Iedereen kan zich inschrijven om mee te denken Geert Mertens

11 juni 2019

11u17 7 Aarschot Met ‘Werkplaats’ werkt de stad Aarschot aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Orleanstoren en de uitbouw van zijn omgeving als een groene long in het hart van de stad. “Na de feestelijke kick-off op 24 april gaan we nu ook écht aan de slag”, luidt het. De komende weken organiseren we daarom tal van workshops vanuit het stadslabo ‘Werkplaats’ tegenover het stadhuis.

“We hebben een aantal thema’s uitgewerkt die we de daaropvolgende maanden in werkgroepen zullen onderzoeken en uitwerken”, klinkt het bij het stadsbestuur. De komende week staan volgende thema’s op het programma. Op donderdag 13 juni van 15 tot 17 uur wordt er gepraat over de groene verbinding. “Samen met een landschapsarchitect gaan we aan de slag met de directe omgeving van de Orleanstoren. We denken na over het bos, het nieuwe landschapspark en ruimte voor sport en spel.”

Op donderdag 20 juni staat van 14 tot 16 uur ruimtegebruik op het programma. “Samen gaan we op zoek naar welke nieuwe plekken een meerwaarde kunnen betekenen voor de hele stad.” Op maandag 24 juni wordt van 14 tot 16 uur de Orleanstoren besproken. “We onderzoeken de rol van de toren in het verleden en blikken vooruit naar de toekomst.” Op maandag 8 juli vindt de tweede sessie plaats rond de Orleanstoren. “We werken dan aan een concreet en uitvoerbaar plan.”

Schrijf je in door een mailtje te sturen naar info@werkplaats.be. Op werkplaats-aarschot.be worden de bevindingen geplaatst.