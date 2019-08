Stadsbrouwerij pakt uit met herbruikbare bekers Geert Mertens

19 augustus 2019

14u32 0

De Stadsbrouwerij beschikt voortaan over haar eigen herbruikbare bekers. Ze stelt deze ook ter beschikking van Aarschotse verenigingen die de stadsbieren van zowel de Stadsbrouwerij als de Aarschotse brouwerijen schenken. Op die manier wil de brouwerij aantonen dat ze duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel dragen.

“De Stadsbrouwerij en ’t Bruine Café zijn volop bezig om hun voetafdruk te verkleinen”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Zo gebruiken ze bijvoorbeeld geen plastic rietjes meer en kopen ze koekjes voor bij de koffie in bulk bij een lokale streekproducent. Om die trend verder te zetten, ontwierpen ze hun eigen herbruikbare beker. Het model van de beker is identiek aan het model van de glazen dat ze gebruiken voor hun gegeerde Gasthuistripel.”

Het plastic is duurzaam en bpa-vrij. De beker oogt zoals een glas, maar is onbreekbaar. Het is nauwelijks te onderscheiden van het echte tripelglas. “De stadsbrouwerij stelt de herbruikbare bekers ook ter beschikking van Aarschotse evenementen die stadsbieren van zowel de Stadsbrouwerij als andere Aarschotse brouwerijen schenken.”