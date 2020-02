Stad zoekt ‘greeters’ om bezoekers mee op sleeptouw te nemen Geert Mertens

06 februari 2020

Ken jij een ‘greeter’ al? Dat zijn vrijwillige gidsen die bezoekers mee op sleeptouw nemen door hun eigen stad. Net zoals onder meer Hoegaarden, Charleroi, Luik en Brussel en tal van andere steden over de hele wereld is nu ook de stad Aarschot lid van de international greeter association. Deze associatie verenigt ‘greeters’ over de hele wereld. De stad gaat nu op zoek naar Aarschottenaren die een ‘greeter’ willen worden.

“Tijdens een 2 tot 3 uur durende wandeling toont hij zijn favoriete adresjes en deelt hij zijn enthousiasme en kennis over de stad. Een greeter is dus geen professionele gids, maar een local die je in een ontspannen sfeer en helemaal gratis zijn stad laat zien”, aldus schepen van Toerisme Annick Geyskens (N-VA). “Zo ontdekken de bezoekers een stad achter de schermen.” Onder meer de Orleanstoren kan de greeter aan de bezoekers laten zien.

De stad zoekt enthousiaste vrijwilligers die af en toe kleine groepen (maximum 6 personen) willen rondleiden in Aarschot en haar deelgemeenten. Wil jij je enthousiasme over je thuisstad graag delen met bezoekers? Meld je dan aan via toerisme@aarschot.be.