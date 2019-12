Stad zet in op meer groen en minder beton, maar zonder subsidie Geert Mertens

22 december 2019

10u47 2 Aarschot Aarschot gaat in de toekomst groener ogen en er wordt werk gemaakt van minder beton. Het stadsbestuur plant de komende jaren namelijk een heuse vergroeningscampagne. Dat gebeurt via investeringen in onthardingen van stadsdomeinen en de (her)aanleg van parkgebieden. Het gedroomde project - de ontharding van de parking Demervallei - kreeg wel al meteen een uppercut te verwerken: het werd niet weerhouden voor subsidies.

“Voor de heraanleg van het Orleanspark én het Stadspark trekken we respectievelijk 600.000 euro en 250.000 euro uit”, zeggen schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Van der Auwera (Open Vld) en schepen van Openbare Werken Gerry Vranken (Open Vld). “De heraanleg van de omgeving van de Orleanstoren werd al opgestart.” Het is de bedoeling om van de Orleanstoren weer een baken te maken dat uitkijkt over de onderliggende stad.

Daarnaast wordt er ook een nieuw park in het centrum van Rillaar gerealiseerd. “Het park van de vroegere pastorie van Rillaar kan hier perfect voor dienen”, voegen ze eraan toe. In de pastorie is, sinds het begin van het schooljaar, het Hagelands Alternatief Muziekatelier (HAMARIL) gevestigd. Het vroegere gebouw, aan de Kortakker, is immers niet veilig genoeg meer om de lessen in te organiseren.

“Met enkele kleine ingrepen kunnen we de tuin doortrekken tot aan het Huis Theyskens, waar nu al een speelpleintje is gelegen”, luidt het. “Het park kan op termijn ook een alternatief bieden aan ouders die hun kinderen naar het school op de Ebdries willen brengen. Ze kunnen dan de auto op het Jos Daemsplein parkeren en de kinderen, door het park, tot aan de school brengen. Dat komt de veiligheid ten goede.” Voor dit project wordt 300.000 euro uitgetrokken.

Strijd tegen water

Het lijkt logisch dat ook de parking Demervallei - een groot betonveld met parkeerplaatsen - aangepakt wordt. “Dat was ook het plan en we hadden er een dossier voor ingediend maar dat is niet weerhouden voor subsidies”, aldus Vranken. “Nu, dat neemt niet weg dat we gaan bekijken hoe we er kunnen voor zorgen dat het water beter kan infiltreren in de bodem.”

Het stadsbestuur heeft ook de strijd tegen water hoog op het prioriteitenlijstje staan. “De strijd tegen water is voor ons een echt breekpunt”, voegt hij eraan toe. “We hebben echt een haat-liefdeverhouding met water. Daarom zorgt de stad er voortaan voor dat water blijft waar het thuishoort: in de grachten, beken en de Demer. We verdubbelen het budget voor het ruimen van de grachten en de stad rolt ook een Erosiebestrijdings- en Hemelwaterplan uit. In elke deelgemeente stockeren we ook een permanente voorraad zandzakjes. Met deze waaier aan maatregelen zorgen we ervoor dat de problematiek aangepakt wordt.”