Stad voorziet noodopvang met veiligheidsmaatregelen na opschorting vakantieclub Kristien Bollen

19 augustus 2020

19u08 0 Aarschot Vorige week donderdagnamiddag kreeg de stad formeel de bevestiging van een positieve test van één van de deelnemers aan de Vakantieclub, op de locatie Elzenhof. Het stadsbestuur en De Klinker besloten om alle activiteiten van de Vakantieclub voor de rest van deze zomervakantie op te schorten. Dat geldt niet alleen voor de locatie Elzenhof, maar preventief ook voor de andere locaties (Huis Verdonck Langdorp, Knipoog Rillaar en Siba Aarschot). Intussen trof de stad Aarschot de nodige voorbereidingen om een noodopvang met de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien.

Welke kinderen kunnen in de noodopvang terecht?

Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus wordt er noodopvang voorzien in Huis Verdonck, telkens tussen 7.30 en 18 uur. De noodopvang is er enkel en alleen voor kinderen van 3 tot 12 jaar van wie beide ouders werken of kinderen in een moeilijke thuissituatie.

Veiligheidsmaatregelen noodopvang

Kinderen die aanwezig waren in de Vakantieclub op het Elzenhof tijdens de week van 3 augustus, zijn welkom in de noodopvang indien ze vooraf twee, binnen de daarvoor voorziene periode, negatieve coronatesten kunnen voorleggen.

De kinderen die naar de noodopvang komen, hebben geen risicocontacten gehad met de kinderen die op het Elzenhof waren in de week van 3 augustus (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand).

Wanneer er symptomen zijn of er twijfel bestaat of het kind en/of één van de gezinsleden ziek zijn, kan het kind niet in de noodopvang terecht.

Voor de noodopvang werkt de stad enkel samen met monitoren die tussen 3 en 12 augustus niet in de Vakantieclub hebben gewerkt.

Verder zijn de coronamaatregelen van toepassing die voorheen ook golden binnen de bubbels.

