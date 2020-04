Stad koopt 175 laptops en 65 tablets voor de lagere- en middelbare scholen DDH

14 april 2020

16u58 12 Aarschot Het stadsbestuur doet een extra inspanning en koopt ICT-materiaal aan voor de Aarschotse lagere- en middelbare scholen. Op die manier kunnen kinderen zonder computer thuis de online lessen toch volgen na de paasvakantie want het ziet er naar uit dat de scholen nog wel een poosje dicht zullen blijven.

Het college van burgemeester en schepenen besliste begin april al om 175 laptops en 65 tablets aan te kopen voor de lagere- en middelbare scholen in Aarschot en de deelgemeenten en dat over de onderwijsnetten heen. Aarschot trekt hiervoor ruim 100.000 euro uit. “Op die manier willen we de leerlingen uit de Aarschotse scholen maximaal ondersteunen bij de digitale verderzetting van de lessen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “We vinden het erg belangrijk dat zij de nodige onderwijskansen krijgen in deze onzekere tijden. Aarschot is een scholenstad. Het zit in ons DNA om onze scholen en leerlingen een hart onder de riem te steken”, vult schepen Isabelle Dehond aan.

Gemeenteraadslid en pedagogisch directeur van het Sint-Jozefscollege ( onderdeel van de Arcadia scholengemeenschap) Mattias Paglialunga is blij met het, volgens hem, alles behalve overbodig initiatief: “Heel wat leerlingen uit de Aarschotse basis- en secundaire scholen hebben thuis geen ICT- materiaal. Dat is nefast in deze crisistijden waarin de leerlingen noodgedwongen digitaal onderwijs volgen. Het leidt tot een grote leerachterstand”.

In afwachting van de levering wordt nu bekeken hoe de verdeling van het materiaal aan de scholen zal worden aangepakt maar dat de verantwoordelijken in de scholen blij zijn, hoeft geen betoog. “We zijn het stadsbestuur erg dankbaar. Dankzij deze investering krijgen de Aarschotse leerlingen maximale onderwijskansen en kunnen ze het derde trimester in optimale digitale omstandigheden aanvatten”, besluit algemeen directeur van de GO! scholengroep Adite Gert Van Passel.