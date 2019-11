Stad biedt inwoners gratis duurzaam bouwadvies aan Kristien Bollen

19 november 2019

17u23 0

Ga je bouwen of verbouwen? Heb je vragen over isoleren, ventileren of zonne-energie? De stad Aarschot wil volop inzetten op duurzame en energiezuinige woningen. Daarom werkt ze vanaf 1 januari 2020 samen met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (DuBo). Aarschottenaren die hun woning duurzaam willen (ver)bouwen, kunnen vanaf die datum gratis en neutraal advies krijgen.

Gemeenteraad keurt samenwerkingsovereenkomst goed

Op donderdag 14 november 2019 gaf de Aarschotse gemeenteraad groen licht voor de bijhorende samenwerkingsovereenkomst die loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2025. Deze overeenkomst bepaalt de afspraken tussen de stad Aarschot en de vzw Dialoog, die DuBo ondersteunt in het geven van duurzaam bouwadvies aan particulieren. Dialoog zorgt voor de experts die alle vragen van inwoners over duurzaam (ver)bouwen zullen beantwoorden.

Stadsbestuur ondersteunt inwoners

Schepen van Omgeving Bert Van der Auwera: “Huizen bouwen en renoveren is dagelijkse kost. Als dit op een duurzame en energiezuinige manier gebeurt, verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Als stadsbestuur willen we onze inwoners daarin maximaal ondersteunen. Door gratis duurzaam bouwadvies aan te bieden, vinden de Aarschottenaren makkelijker hun weg in het ruime aanbod van isoleren, ventileren, zonnepanelen, groene daken...”

Meer info?

Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners een gratis afspraak maken voor duurzaam bouwadvies door te mailen naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of te bellen naar het nummer 016 23 26 49. Een advies duurt maximum drie uur en wordt afgestemd op de betrokken woning op basis van de ontwerpplannen of een huisbezoek. Met korte technische vragen over duurzaam (ver)bouwen kunnen inwoners op dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur terecht op het nummer 016 23 26 49.