Stad Aarschot start met zomerklassen voor leerlingen van eerste en tweede leerjaar Kristien Bollen

09 juli 2020

17u03 0 Aarschot De Vlaamse overheid lanceerde een oproep aan onderwijsinstellingen en lokale besturen om zomerscholen te organiseren waar leerlingen hun leerachterstand als gevolg van de coronacrisis kunnen bijwerken. De stad Aarschot diende een aanvraag in en kreeg de goedkeuring om van 10 tot 21 augustus twee zomerklassen voor veertien leerlingen van het eerste en tweede leerjaar in te richten in Basisschool Bekaf.

Het Sint-Jozefscollege organiseert in dezelfde periode ook zelf nog twee zomerklassen voor veertien anderstalige leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar. Leerlingen uit alle lagere scholen in Aarschot en de deelgemeenten konden inschrijven voor de zomerklassen. De inschrijvingen verliepen via de scholen.

In de zomerklassen geven vrijwillige leerkrachten en stagiairs elke voormiddag lessen Nederlands en wiskunde. In de namiddag is er telkens tijd voor ontspanning. Monitoren van jeugdcentrum De Klinker zorgen voor sport, spel en cultuur met onder andere ondersteuning van MOEV (schoolondersteuning voor het bewegingsbeleid).