Sportvliegtuig neergestort in Aarschot KBG BBO

08 oktober 2020

13u07 0

In de Senatorlaan in Wolfsdonk is omstreeks 12.30 uur een sportvliegtuig neergestort. De hulpdiensten zijn onderweg naar de plek van het ongeval. Volgens VTM-nieuws zouden er twee Duitse passagiers in het vliegtuigje zitten.

