Sportvliegtuig maakt noodlanding in Aarschot KBG BBO

08 oktober 2020

13u07 48

In de Senatorlaan in Wolfsdonk is omstreeks 12.30 uur een sportvliegtuig neergestort. Dat wordt bevestigd door de Aarschotse politie. Het vliegtuigje kwam in de problemen en maakte een geslaagde noodlanding in een tuin. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens VTM-nieuws zou het gaan om twee inzittenden met de Duitse nationaliteit. Zij zouden slechts lichtgewond zijn. Het vliegtuig zelf is wel zwaar beschadigd.

Later meer...