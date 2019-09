Spoorwegovergang gesloten: tijdelijke omleiding wandel-en ruiternetwerk De Merode vdt

10 september 2019

11u09 0 Aarschot In augustus sloot Infrabel de spoorwegovergang aan de Opperstraat in Langdorp definitief af. Omwille van deze sluiting zal Toerisme Vlaams-Brabant het aanpalende wandel- en ruiternetwerk de Merode tijdelijk omleiden.

“Op termijn zal een voetgangers- en fietstunnel de overweg vervangen. Een concrete datum is nog niet bekend, maar het is wel zeker dat de tunnel er komt. Tot die er is, is de omleiding van kracht”, klinkt het. Het stadsbestuur keurde het nieuwe traject goed. “Toerisme Vlaams-Brabant gaf zijn onderhoudsploeg intussen de opdracht de omleidingen zo snel mogelijk te plaatsen”, aldus schepen van Toerisme en Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA). Alle info vind je op www.demerodeonline.be/locatie/wandelnetwerk-de-merode.