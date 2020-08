Speelpleinwerking in Aarschot blijft morgen dicht nadat familielid deelnemertje positief test: Ouders moeten op laatste nippertje op zoek naar andere oplossing DDH

12 augustus 2020

19u46 0 Aarschot Alle locaties van de vakantieclub in Aarschot houden morgen de deuren gesloten. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) neemt de beslissing nadat een familielid van een kind, dat deelnam aan de activiteiten in het Elzenhof, positief testte op Covid-19. Ouders van deelnemertjes worden vanavond nog ingelicht, maar moeten dus nog snel-snel op zoek naar een andere oplossing.

Aanvankelijk nam de burgemeester de beslissing om alleen het Elzenhof te sluiten, maar intussen blijven alle locaties van de vakantieclub in Groot Aarschot donderdag dicht. De burgemeester wil geen enkel risico nemen, ook al is het helemaal niet zeker dat het kind in kwestie besmet is. “Er werd een test afgenomen, maar de uitslag is nog niet bekend. Ik besef dat dit vervelend is voor de ouders, maar het gezondheidsrisico en de veiligheid van iedereen primeert, ook al is dit volgens het officiële draaiboek niet echt nodig”.

Ouders van de kinderen die ingeschreven waren, worden woensdagavond nog ingelicht. “Er zal ook telkens iemand aanwezig zijn om duiding te geven op de locatie morgenvroeg. Alle monitoren blijven eveneens thuis”, besluit de burgemeester, die meer duidelijkheid belooft zodra die er is.