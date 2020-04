Speelpakketjes voor kwetsbare gezinnen DDH

Aarschot Het "Huis van het Kind" en Domo vzw. slaan de handen in mekaar en gaan speelpakketjes uitdelen aan kwetsbare Aarschotse gezinnen.

Domo vzw biedt laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Momenteel begeleidt Domo enkele kwetsbare gezinnen in Aarschot. De vzw speelde met het idee om haar gezinnen een speelpakketje aan te bieden en het Huis van het Kind - een samenwerking tussen organisaties die helpen bij kinderopvang, gezondheidszorg, vrije tijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en meer - wilde daar graag bij helpen. “In deze coronatijden kunnen heel wat gezinnen extra ondersteuning gebruiken”, zegt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen. “Daarom slaan Domo vzw en het Huis van het Kind de handen in elkaar. Samen kunnen ze meerdere Aarschotse gezinnen blij maken met een speelpakketje. In overleg met het OCMW bepalen ze welke gezinnen in aanmerking komen voor een speelpakket”. De pakketjes omvatten niet alleen een leesboekje, knutselmateriaal of speelgoed, maar ook informatie en tips om kinderen op een leuke en goedkope manier te entertainen. In samenwerking met Domo vzw zal het Huis van het Kind de pakketjes op korte termijn aan de betrokken Aarschotse gezinnen bezorgen. “Met deze speelpakketjes willen we de betrokken gezinnen laten weten dat ze er in deze crisis niet alleen voor staan. Voor extra ondersteuning kunnen ze steeds terecht bij het Huis van het Kind en zijn partners”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten.