Spectaculair moordspel strijkt neer in Rillaar En wij mogen twee lezers er gratis heen sturen! DDH

01 februari 2020

08u00 0 Aarschot Zaterdag 8 februari kan je in Rillaar deelnemen aan een grootschalig moordspel. Als deelnemer word je ondergedompeld in een maffiawereld boordevol drugs en moorden. “Onze formule is uniek. Het is alsof je in een film meespeelt in plaats van er gewoon naar te kijken”, legt organisator Berti Croft uit.

We ontmoeten Berti, samen met zijn partner in crime Joris Korthoudt, aan de zaal waar ze het spel organiseren. De twee zijn niet toe aan hun proefstuk want dit is inmiddels de vijfde editie van hun “Hallow dinner”, zeg maar een combinatie van culinair genieten, actie, mysteries en sensaties. “Ons spel is interactief. De deelnemers kijken niet toe vanop de zijlijn zoals dat meestal het geval is bij dergelijke events. Bij ons belandt de klant in de actie en neemt hij of zij eraan deel. Zo bijvoorbeeld ben je opeens een drugdealer of sta je voor andere dilemma’s. Je komt als het ware terecht in een maffiafilm, niet als toeschouwer maar als deelnemer. Dat maakt het allemaal veel spannender en hierdoor is de beleving ook veel intensiever”, legt Berti uit.

De twee initiatiefnemers, in de zomer werken ze in Bobbejaanland en in de winter verzinnen ze dergelijke events, zijn al ruim twee maanden met het scenario bezig. Voor elke editie maken ze een nieuw verhaal en telkens weer proberen ze met iets sensationeler uit te pakken. “Ik ben zelf een grote fan van het genre en wilde graag zelf events organiseren. Aanvankelijk waren het traditionele mysteriespelen, waarbij vooral de acteurs een spel spelen en de gasten toekijken, maar daar had ik snel genoeg van. Het mocht voor mij allemaal wat spannender en sensationeler. Wanneer de deelnemers aankomen krijgen ze eten en drank maar al snel gebeuren er vreemde zaken en wordt het gezelschap in 2 groepen gesplitst. Vanaf dan volgen de gebeurtenissen zich in snel tempo op. Ik ga natuurlijk de details niet verklappen maar er staat heel wat te gebeuren. Zo bijvoorbeeld zullen sommige gasten in brand vliegen of toch de illusie krijgen. We gaan natuurlijk niet echt aan het moorden slaan”, glundert Berti.

Special effects

Voor het spektakel sparen de organisatoren kosten noch moeite. Het spel wordt gespeeld in zes verschillende zalen en er komen heel wat speciale effecten aan te pas. “We hebben maar liefst 30 acteurs die allemaal uit het improvisatiemilieu komen. Aangezien de deelnemers mee het spelverloop bepalen kan je niet alles plannen. Het scenario geeft de acteurs eerder een richtlijn en ideetjes voor de verschillende situaties. Zij gaan daar dan mee aan de slag in functie van hetgeen gebeurt. Ze zorgen er ook voor dat eenieder deelneemt aan de actie en iedereen betrokken partij is. Niemand zal zich uitgesloten voelen en ik weet zeker dat eenieder met een goed gevoel naar huis zal gaan. Trouwens zo akelig is het allemaal niet hoor. Vanaf een jaar of twaalf kan je gerust deelnemen”, besluit Joris.

Het moordspel gaat door op zaterdag 8 februari in zaal “ ’t Rietlaer”, Langestraat 34 in Rillaar. Een en ander begint stipt om 19.02 uur en het einde is voorzien om 23.02 uur, al kan het spel een uur uitlopen. Tickets kosten 95 euro maar daarvoor mag je dan ook eten en drinken zoveel je wilt. Je kan ook boeken met overnachting en dan betaal je 145 euro. Voor een vip arrangement tenslotte, met champagne en een overnachting in een themakamer, betaal je 200 euro.

Meer informatie vind je op de website van de initiatiefnemers: www.hallowdinner.be.

Win gratis tickets

Wij mogen alvast twee lezers gratis van dit spektakel laten genieten. Stuur ons een mail voor woensdag 5 februari met als onderwerp de naam van de bekende Belgische detective die een moord onderzocht op de Oriënt Express. Mailen doe je voor woensdagavond 5 februari ( 18 uur) naar hageland-hln@persgroep.net