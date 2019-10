Sneeuwballengevecht en sleeritjes in je straat? Het kan! Vanessa Dekeyzer

09 oktober 2019

11u06 2 Aarschot Speelstraten zijn al langer bekend, maar Aarschot pakt dit najaar uit met sneeuwstraten. “Door de klimaatverandering is er steeds minder sneeuw in de wintermaanden. Wanneer het dan eens sneeuwt, krijgen de straten een zoutlaagje en is sneeuwpret al geen optie meer”, zegt schepen van Jeugd, Geert Schellens (sp.a). “Jeugdcentrum De Klinker wil daarom sneeuwstraten mogelijk maken.”

Speelstraten zijn al ingeburgerd in heel wat steden, ook in Aarschot. Die straten worden in de lente en de zomer omgetoverd tot echte kinderparadijzen: auto’s aan de kant, kinderen op straat en spelen maar! Vanaf dit najaar lanceert jeugdcentrum De Klinker ook sneeuwstraten. “Uit het traject kind- en jeugdvriendelijke stad blijkt dat kinderen het belangrijk vinden om te kunnen spelen in hun buurt. Speelstraten bieden een mooi, tijdelijk antwoord op deze vraag. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel van jeugdcentrum De Klinker om het concept vanaf dit najaar uit te breiden met sneeuwstraten”, aldus schepen Schellens.

Buurtfeest

Als je een sneeuwstraat aanvraagt, wordt er niet gestrooid en kan klein en groot genieten van sleeritten en sneeuwbalgevechten. “Je kan ook perfect een buurtfeest koppelen aan je sneeuwstraat”, gaat de schepen verder. “Ik denk aan een winterbarbecue, een stalletje met warme chocolademelk of iets anders. Zo kunnen volwassenen gezellig ‘socializen’ terwijl de kinderen in de sneeuw spelen.”

Maar hoe gaat het concreet in z’n werk om zo’n speelstraat aan te vragen? “Je dient je evenementaanvraag in bij het evenementenloket, minstens zes weken voor de sneeuwstraat zou plaatsvinden. Mocht het dan niet meteen sneeuwen, geen probleem, een goedkeuring voor een sneeuwstraat blijft een jaar geldig”, aldus schepen Schellens. “Wanneer je aanvraag voor een sneeuwstraat goedgekeurd is, breng je de buurtbewoners op de hoogte. Zij hebben dan drie weken de tijd om te reageren via e-mail (info@jcdeklinker.be) als zij er niet achterstaan. Krijgt de stad een reactie, dan hou je een enquête in het deel van de straat dat afgesloten zou worden. Is 80 procent akkoord, dan kan de sneeuwstraat georganiseerd worden.”

Op het ogenblik dat de voorspelling van minimaal drie centimeter sneeuw binnenkomt, kan je minstens twee dagen voor je sneeuwstraat begint, contact opnemen met De Klinker. De stad Aarschot regelt dan dat je straat, maximum drie opeenvolgende dagen, wordt afgezet en dat er niet gestrooid wordt. Meer info kan je terugvinden op hwww.jcdeklinker.be/nl/kinderen/spelen-in-aarschot/speelstraten-sneeuwstraten.