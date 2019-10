Sluiten ‘kleine’ bibliotheken van Aarschot binnenkort de deuren? Geert Mertens

20 oktober 2019

Sluiten de ‘kleine’ bibliotheken van Wolfsdonk en Rillaar weldra de deuren? Op sociale media doken er afgelopen weekend een aantal berichten over op. Blijkbaar zouden de personeelsleden van de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Aarschot hiervan al op de hoogte gebracht zijn. “Een zoveelste schande”, klinkt het. “Zelfs als er niet veel lezers van de bibliotheken gebruikmaken, is het nog een verlies. Elke lezer telt!”

De zogenaamde satellietbibliotheken staan op veel plaatsen onder druk. Er zijn maar weinig lezers, de openingsuren worden eerst afgebouwd en uiteindelijk worden ze in verschillende steden gesloten. Toch vinden veel personen de bibliotheken nuttig. “Het is vaak de enige manier waardoor kinderen van de aangrenzende school nog met een bibliotheek in contact komen”, luidt het. Is Aarschot de volgende stad in het rijtje?

We konden het bericht van de sluiting zondagavond door het stadsbestuur niet bevestigd krijgen.