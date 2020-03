Slachtoffer gegrepen door trein in station Aarschot: spoorverkeer ligt tijdlang stil Kristien Bollen

02 maart 2020

12u00 0 Aarschot In Aarschot is maandagavond omstreeks 19.40 uur een dodelijk slachtoffer gevallen bij een aanrijding door een trein.

Het slachtoffer werd in het station ter hoogte van perron 1 gegrepen door een trein die uit de richting van Hasselt kwam en op weg was naar Leuven. Hulp kon niet meer baten. Of het om een ongeval dan wel een wanhoopsdaad gaat, is niet duidelijk. Het parket voert een onderzoek naar de omstandigheden.

Door de aanrijding was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk in de omgeving van Aarschot. “Omstreeks 20.10 uur konden drie sporen vrijgegeven worden”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Toch reden de treinen nog een tijdlang met een vertraging van vijftien tot dertig minuten.