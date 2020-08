Sint-Rochus vieren we dit jaar allemaal thuis, bezoekers niet welkom DDH

17u46 11 Aarschot Zoals burgemeester Gwendolyn Rutten al aankondigde bij de herdenkingsmomenten rond de Tweede Wereldoorlog vraagt het stadsbestuur iedereen dit jaar zijn of haar kaarsje voor de St.-Rochusviering thuis of in eigen straat aan te steken. De stad hoopt ook dat iedereen die niet in de stad woont dit jaar wegblijft. Er komt wel een livestream en ook de regionale zender brengt beelden.

Elk jaar worden er in Aarschot op 15 augustus overal in de stad kaarsen aangestoken om Sint-Rochus te eren, die de stad destijds zou bespaard hebben van de grootste ellende tijdens de pestepidemie. Dit jaar gebeurt dat ook, maar als het van het stadsbestuur afhangt wel in eigen bubbel. “Je kan dus thuis meedoen en meegenieten van de lichtjes over heel Groot-Aarschot via de Facebookpagina van Toerisme Aarschot, via #sintrochusverlichting maar ook via ROB die de beelden ook gaat uitzenden”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Pest

Er zal dit jaar geen randanimatie zijn, evenmin grote terrassen en massabijeenkomsten in de stad. De publieke gebouwen blijven ook dicht, net als de kerken. “We keren terug naar de oorsprong. In het begin brandden de Aarschottenaren thuis kaarsjes voor Sint-Rochus om de pest buiten te houden. Aarschot bleef toen grotendeels gespaard van de zwarte dood. Dit jaar is de traditie ongelofelijk actueel door de coronacrisis. We hopen dat Aarschot ook nu gespaard mag blijven en dat het aantal besmettingen beperkt blijft. Het branden van kaarsjes heeft vandaag dus een grote symbolische waarde”, besluit Rutten.