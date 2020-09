Sint-Jozefcollege breidt laptopproject uit DDH

02 september 2020

14u01 0 Aarschot Het Sint-Jozefcollege in Aarschot breidt dit schooljaar het laptopproject verder uit. Woensdag kregen de 270 leerlingen van het eerste middelbaar een laptop. Vorig jaar werden die al verdeeld in andere jaren, op het tweede middelbaar na, dat volgend jaar aan de beurt is. Ouders huurkopen de laptops over een periode van vier jaar.

Directeur van de eerste graad Bart De Roeck gelooft steevast in het initiatief. “De eisen inzake ICT-kennis worden almaar groter en daarom vinden wij het belangrijk om de leerlingen hierbij op weg te helpen. In het onderwijs worden ook steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of om het leren te ondersteunen. De combinatie van traditionele leermiddelen en een laptop geeft het leerrendement van iedere leerling een boost”, gaat De Roeck verder. Tijdens de lockdown werd immers duidelijk hoe belangrijk laptops nu zijn. “De leerlingen blijven zo beter betrokken bij het afstandsleren en ook blended learning, waarbij het fysiek onderwijs wordt gecombineerd met de online versie, wordt door ons laptopproject voor steeds meer leerlingen haalbaar en in deze coronatijden is dat een must. Vanaf september 2021 zal elke leerling van onze school een laptop hebben”, zegt algemeen directeur Stefan Thiels hierover.

Woensdag kregen de leerlingen van het eerste middelbaar alvast 2 uur les van de ICT-specialisten in de school. Ze legden hen onder andere uit hoe ze de laptop moeten opstarten en hoe ze Smartschool moeten gebruiken.

Ouders huurkopen de laptops over een periode van vier jaar en betalen daar maandelijks 16,75 euro voor maar dan genieten ze ook van een garantie en een hersteldienst. “De school heeft een plan klaar om ouders die het financieel moeilijk hebben, te helpen met de aankoop van de laptop”, besluit De Roeck.