Silke en Guido organiseren plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker Geert Mertens

22 augustus 2019

22u47 0 Aarschot Voor de 16de keer organiseren Silke en Guido De Rijck, in samenwerking met de welzijnsraad en een 40-tal vrijwilligers, het plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar vindt het weekend plaats op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september op verschillende plaatsen in Aarschot.

“Donderdag 12 september worden er plantjes verkocht op de markt in Aarschot”, luidt het. “Op vrijdag en zaterdag worden de plantjes verkocht aan verschillende grootwarenhuizen (Champion, Carrefour, Delhaize, Colruyt, Albert Heijn) in Aarschot en bij enkele bakkers:’t Kruidenhoekje in Gijmel, ’t Pleintje en Brood & Co in Ourodenberg en ’t Hof van Vlaanderen in Langdorp.”

De vormelingen van Wolfsdonk verkopen op woensdagnamiddag plantjes huis aan huis. Ook in de Tuinwijk worden de plantjes huis aan huis verkocht. Daarnaast nemen ook de basisscholen VBS Ourodenberg, VBS Pastoor Dergent Gelrode, VBS Gijmel / St. Pieter en GBS Knipoog in Rillaar deel.

Plantjes kan je vanaf nu bestellen bij Guido en Silke De Rijck aan 7 euro per stuk. Dat kan via 016/56.23.56 of silkederijck@skynet.be.Bij een voorafgaande bestelling worden plantjes thuis bezorgd. De opbrengst gaat integraal naar de strijd tegen kanker.