Shoppingcenter Witte Molen moet veiliger: “Aantal parkeerplaatsen omhoog en aparte in- en uitrit” Geert Mertens

19 januari 2020

12u42 2 Aarschot Om het verkeer vlot te laten verlopen, moet het shoppingcenter Witte Molen minstens 200 parkeerplaatsen tellen. Op dit moment zijn er amper 168 plaatsen. Dat resulteert vandaag in wildparkeren in de omgeving. Ook een aparte in- en uitrit voor het verkeer is aangewezen. Dat blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van het stadsbestuur werd uitgevoerd. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek rond het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Witte Molen.

Het shoppingcenter, dat op 1 september 2015 opende, is eigenlijk slachtoffer van het eigen succes. Vrijwel meteen bleek het aantal parkeerplaatsen onvoldoende. Bovendien was ook de in- en uitrit niet op de dagelijkse verkeersstroom gerekend. De voorbije jaren werd de verkeerssituatie regelmatig problematisch genoemd. Er viel zelfs een dode te betreuren. Voortaan zijn er ook cijfers beschikbaar.

Uit het onderzoek van de Anteagroup blijkt dat het winkelcentrum op een gemiddelde weekdag 2.000 verkeersverplaatsingen met zich meebrengt. Vooral de supermarkt Albert Heijn is een aantrekkingspool. De supermarkt lokt op weekbasis alleen al een kleine 7.000 bezoekers. En dan liggen er nog andere winkels (Gamma, Maxi Zoo, Action, Yess) en bevindt er zich een fitnesscentrum (Basic Fit).

Half uurtje

Vooral op zaterdag is het er een echt mierennest. 24,5 % van de bezoekers bezoekt het winkelcentrum op zaterdag. Het aantal verkeersverplaatsingen stijgt dan tot boven de 3.000. Vooral tussen 11 en 12 uur kan je de omgeving beter mijden. De minst drukke dag is woensdag (13,7% van het totale aantal bezoekers bezoekt dan het winkelcentrum). De gemiddelde bezoeker is er trouwens na een half uurtje weer weg.

Met het nieuwe plan wil het stadsbestuur de site veiliger maken en het aantal beschikbare parkeerplaatsen uitbreiden. Het schepencollege keurde een start- en procesnota goed voor een herziening van het RUP Witte Molen. Het stadsbestuur zat ook al samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de beslissende overheid is aan de Herseltsesteenweg.

Kolmont

In het plan wordt gewag gemaakt van aparte in- en uitritten. Mogelijk is ook de aanleg van extra parkeerplaatsen aan de overzijde een optie. Ook de ontwikkeling hier door Kolmont - er werd een KMO-zone voor herlocatie aangelegd waarvan de eerste in gebruik genomen zijn - is een succes en zal in de toekomst mogelijk nog verder uitgebreid worden. “Tot en met 14 maart kunnen suggesties, opmerkingen en bezwaren ingediend worden”, luidt het.

De hele site moet ook groener. Zo worden er suggesties gedaan om een groendak te voorzien op het gebouw en de parkeerplaats in te richten door middel van halfverharding (waarbij niet de hele parkeerplaats met klinkers wordt aangelegd). Ook moet er meer ingezet worden op fietsers. Aan de achterzijde bevindt zich een fietssnelweg langs de spoorweg maar het aantal fietsparkeerplaatsen laat te wensen over. “Enkel ter hoogte van het fitnesscentrum is er een kleine fietsenstalling.”

Op dinsdag 11 februari organiseert het stadsbestuur een participatie- en infosessie over het plan in het Capucienenklooster. Afspraak om 19 uur.