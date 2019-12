Schoonheidsinstituut Elegancia zamelt in samenwerking met drie studenten marketing 757 euro in voor Kom Op Tegen Kanker Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

14u08 2 Aarschot Zopas organiseerden drie studenten Marketing van UCLeuven-Limburg in samenwerking met Schoonheidsinsituut Elegancia uit Langdorp De Warmste Wandeling. Negentig dappere wandelaars uit Langdorp en omstreken trotseerden de koude om het goede doel te steunen. Met dit initiatief zamelden ze geld in voor Kom Op Tegen Kanker.

De samenwerking tussen de studenten en Elegancia kwam tot stand in het kader van de KMO-routes die de school aanbiedt. UC Leuven-Limburg geeft studenten de kans om al eens van de praktijk te proeven. In de periode van oktober tot en met december zetten groepjes studenten zich in voor een KMO. Zo zijn ze gedurende deze drie maanden consultant en geven ze allerhande marketing- en communicatieadvies. Op dit ogenblik werken meer dan 90 studenten voor 31 retailzaken en KMO’s om hen te voorzien van communicatieadvies met hoog rendement.

Birgit T’Seyen, Charis Vancauwenbergh en Ruben Willems gingen een stapje verder dan enkel het geven van communicatieadvies. Zij zetten een actie voor De Warmste Week van Studio Brussel op poten. Met deze actie wilden ze geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker en naamsbekendheid creëren voor Schoonheidsinstituut Elegancia. “We stelden een doel op van 50 inschrijvingen voor onze wandeling, maar als snel hadden we door dat er veel meer gegadigden waren”, aldus de drie marketingstudenten. Halfweg was er de mogelijkheid om verse soep te drinken om terug op te warmen. Op het eindpunt stonden ze klaar met jenever, warme chocomelk, frisdrank en brownies. Een gezellige afsluiter van een geslaagd evenement.

Ze hadden het nooit durven dromen maar er kwamen maar liefst 90 mensen meewandelen. Daar bovenop kwamen de vrije giften van een tiental mensen die niet mee konden wandelen en de opbrengst van de soep- en drankverkoop. Dit alles zorgde voor een totaalbedrag van maar liefst 757 euro.