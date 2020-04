Schoolgemeenschappen zorgen voor laptops en hebben nog nauwelijks problemen met Smartschool DDH

21 april 2020

15u14 0 Aarschot De scholengroepen “Adite” en “Arcadia” bezorgen hun leerlingen, die zelf geen laptop hebben, er eentje zodat eenieder mee kan met het preteaching afstandsonderwijs dat maandag van start ging. Na de problemen gisteren met het leerplatform “Smartschool” lijkt het vandaag vrij vlot te verlopen.

Het stadsbestuur bezorgde eerder al aan de scholen een aantal laptops en ipads maar dat volstaat blijkbaar niet. “Wij kregen van de stad 24 laptops en 30 iPads voor de leerlingen uit de basisscholen in Aarschot. Uiteraard zijn we daar zeer dankbaar voor. Vanuit de andere beleidsniveaus werden er ook computers beloofd maar voorlopig zonder resultaat. Door de grote vraag binnen heel Vlaanderen is de levering uitgesteld en onzeker. Daarom besloten wij zelf actie te ondernemen. Wij bezorgen 270 eigen computers aan de leerlingen die er nog eentje nodige hebben”, zegt algemeen directeur van de Adite scholengroep Gert Van Passel.

Leerlingen die geen wifi thuis hebben, krijgen dat aangeboden door Telenet of Proximus en Adite (net als Arcadia) zorgt ook voor technische ondersteuning via. Adite heeft ook een website waar je vragen kan stellen en de nodige handleidingen kan downloaden. De 270 uitgeleende laptops bij Adite werden in de verschillende scholen verzameld. “Tijdens gewone schoolweken worden deze laptops intensief gebruikt op school en in de lessen maar door de lockdown zijn de laptops nu ongebruikt. Onze IT-dienst heeft tijdens de paasvakantie alle computers klaargemaakt voor gebruik en de gezinnen die aangaven hier nood aan te hebben kunnen die vanaf dinsdag afhalen op school”, gaat Van Passel verder. Honderdtwintig laptops gaan naar kinderen in het basisonderwijs, 150 laptops naar leerlingen in het secundair onderwijs.

Eenzelfde verhaal bij de Arcadia scholen waar ze ook laptops uitdeelden aan de leerlingen die er zelf geen hadden. In totaal lenen ze in hun scholen net geen 180 computers uit. ”Indien mogelijk probeerden we een extra computer te geven aan gezinnen met meerdere kinderen maar we bekeken het geval per geval. Sowieso willen we dat elk gezin minstens één computer heeft om deel te nemen aan de online lessen”, vertelt coördinerend directeur van de Arcadia basisscholen Bart Van Rompaey.

Sowieso is eenieder zich bewust van de impact die dergelijke methode heeft en zet iedereen fors in op het menselijk aspect. “Het is geenszins de bedoeling dat de computer de leerkracht vervangt. De leerkracht blijft de belangrijkste spilfiguur in het leerproces van de leerling maar de computer is vandaag onmisbaar als efficiënt communicatiemiddel tussen leerkracht en leerling. De leerling kan op die manier makkelijk de digitale lessen volgen en kan ook vragen stellen of extra uitleg krijgen”, verduidelijkt Van Passel en daar zijn ze in de Arcadiascholen het volmondig mee eens.

Dat het preteachingproces nog wat kinderfoutjes vertoonde gisteren nemen ze er graag bij. “Gisteren waren er problemen met Smartschool maar die lijken vandaag redelijk van de baan. Enkele leerlingen konden daarnet niet inloggen maar ik heb het gevoel dat de problemen grotendeels opgelost zijn. Ook ons ICT-team staat in elk geval klaar om problemen te verhelpen voor leerlingen die problemen ondervinden ”, besluit Bart De Rouck van de Arcadiaschool Sint-Jozefcollege in Aarschot.