Scholen maken zich klaar om nieuwe leerstof te geven na de paasvakantie Dirk Desmet

01 april 2020

17u20 7 Aarschot De schoolgemeenschappen in het Hageland zijn volop in de weer om een plan uit te stippelen voor het geval de scholen na de paasvakantie niet heropenen. De overheid wil dat er dan ook nieuwe leerstof wordt aangeboden. Scholen zoeken nu uit wie er eventueel problemen zal hebben om aan boord te blijven en proberen oplossingen te bedenken.

De leerkrachten van de scholen verbonden aan de Adite schoolgemeenschap belden de voorbije weken alle ouders en leerlingen op om te kijken hoe het met ze gaat en of ze mee zijn in het afstandsonderwijs. “Voor de kleuters was het leuk om even de juf te horen maar ook alle andere ouders en leerlingen apprecieerden het. Voor ons was dit meteen een goede gelegenheid om te kijken hoe het met iedereen gaat en of ze mee zijn in het nieuwe onderwijssysteem. We kregen hierdoor ook een goed zicht op eventuele problemen en wie er geen computer en/of internet thuis had. Voor die laatste groep zoeken we nu massaal computers. Internet kunnen we hen ook aanbieden want we mogen als school vouchers uitdelen van Telenet en Proximus voor mensen die geen internet hebben zodat ook die kinderen de lessen online kunnen volgen. Dat geldt natuurlijk voor alle scholen van alle schoolgemeenschappen”, zegt Ann Scheys van de schoolgemeenschap.

Arcadia-scholen pakken het anders aan

Iedereen opbellen doen ze bij Arcadia niet maar dat wil niet zeggen dat ze minder begaan zijn met hun leerlingen. Heel wat scholen hadden de voorbije dagen klassenraad en keken wie er uit de boot dreigde te vallen. “Wij organiseerden een enquête en op die manier kregen we een idee van wie weinig tijd besteedde aan het afstandsonderwijs. De klastitularissen belden die mensen op en daarna hielden we klassenraad om te kijken hoe we hen konden motiveren”, vertelt directeur Leen Van Lommel van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom. Volgens haar hebben ze voldoende computers om leerlingen die er geen hebben uit de nood te helpen zodat die ook de lessen kunnen volgen na de paasvakantie.

Eenzelfde initiatief namen ze in het Sancta Maria instituut waar ze de voorbije dagen controleerden welke leerlingen amper online kwamen tijdens de lessen of op smartschool en belden die vervolgens op om te kijken wat het probleem is. “Leerlingen die geen laptop hebben, kunnen er eentje lenen van de school want die staan hier nu toch maar stof te rapen en we hebben er meer dan voldoende. Nieuwe leerstof aanbieden wordt een echte uitdaging maar we zullen er klaar voor zijn”, zegt directeur Stijn Verbinnen.

Sommige leraren organiseren online leerlingen- en oudercontact

In de scholen zijn er ook live vraaguurtjes ingelast via smartphone of hebben de leerlingenbegeleiders zogenaamde zorgtelefoons waardoor ze zeven op zeven bereikbaar zijn zoals in het Damiaaninstituut maar in het Sint-Jozefcollege in Aarschot gaan enkele leraren nog een stap verder. “Er werden al belrondes georganiseerd en chatsessies via kanalen als WhatsApp en Teams maar enkele leraren namen zelf het initiatief om vrijdag ook een leerlingen- en oudercontact te organiseren via een videochat. Natuurlijk vinden we dat initiatief fijn. Het tussentijdsrapport krijgen ouders en leerlingen donderdag al via smartschool”, leggen Bart De Roeck en Mattias Paglialunga, de directeurs van de twee campussen van de school, uit.

De school vroeg ouders en leerlingen ook een enquête in te vullen om te kijken hoe het afstandsonderwijs onthaald werd en die resultaten zijn best bemoedigend. “Leerlingen en ouders appreciëren duidelijk de inzet van de leraren. Uit de enquête bleek dat de meeste leerlingen 3 tot 6 uur per dag werken aan hun taken en opdrachten. Het geeft ons ook een beeld van de leerlingen die we moeten helpen en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven. Wanneer we na de paasvakantie nieuwe leerstof moeten aanbieden zullen we dat doen via het zogenaamde preteaching. Dat wil zeggen dat we nieuwe leerstof aanbieden maar zodra de scholen heropenen komt de leerkracht hierop terug. We werken momenteel nog aan een plan van aanpak hiervoor”.

Meer beelden van Vlaanderen in coronacrisis vind je hier.