Schakelzorgcentrum in Rillaar zoekt personeel DDH

12 april 2020

13u43 0 Aarschot Het nieuwe schakelzorgcentrum in Rillaar (Aarschot) is nog op zoek naar mensen die er willen helpen en werken. Alle burgemeesters in de regio doen een oproep op hun sociale kanalen om mensen te werven hiervoor.

In de leegstaande vleugel van woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Rillaar komt een zogenaamd schakelzorgcentrum waar patiënten worden opgevangen die het ziekenhuis mogen verlaten en mensen die vanuit de triageposten worden doorverwezen. Een en ander gebeurt in overleg met de federale en de Vlaamse overheid, de provinciegouverneur en de betrokken burgemeesters van de eerstelijnszone Demerland ( met name Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge). “Voor de opstart van het schakelzorgcentrum in Rillaar zijn we inderdaad nog op zoek naar bijkomende mensen voor de samenstelling van de equipe. De vraag is wie er bereid is om onze zo belangrijke zorg volop mee te ondersteunen op het terrein”, vertelt burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open VLD).

Het centrum zoekt vooral artsen (zowel huisartsen als anderen), verpleegkundigen, vrijwillig medisch personeel kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Geïnteresseerden sturen een mail naar schakelzorgcentrum@elzdemerland.be

