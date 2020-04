Schakelzorgcentrum als buffer

voor de ziekenhuizen in Rillaar DDH

03 april 2020

17u43 0 Aarschot In de leegstaande vleugel van woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Rillaar komt een zogenaamd schakelzorgcentrum. Hier worden patiënten opgevangen die het ziekenhuis mogen verlaten, maar thuis niet de nodige ondersteuning hebben. Er kunnen ook patiënten worden opgevangen die vanuit de triageposten worden doorverwezen. Het centrum treedt pas in werking als de pandemie nog verder uitbreidt.

Een schakelzorgcentrum is eigenlijk een tijdelijke oplossing en dient als capaciteitsbuffer in tijden zoals nu, wanneer ziekenhuizen dreigen overbelast te geraken. Het schakelzorgcentrum vangt patiënten op met een relatief beperkte zorgnood en die dus geen intensieve zorgen nodig hebben. Het gaat om mensen die het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog veel zorg nodig hebben of patiënten die door de triagepost worden doorverwezen.

De zes gemeenten van de zogenaamde Eerstelijnszone Demerland – met name Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge - zijn volop bezig met de inrichting van een schakelzorgcentrum in de leegstaande vleugel van woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Rillaar. Het schakelcentrum wordt ingezet als de coronapandemie nog verder uitbreidt.

Volledig gescheiden

De werking van het schakelzorgcentrum zal volledig gescheiden worden van het woonzorgcentrum. Er worden andere in- en uitgangen voorzien en er zal geen personeel in beide centra werken. De uitrol van het centrum is voorlopig in handen van de zogenaamde noodplanningscoördinatoren van de stad Aarschot en de stad Diest. In een volgende fase zullen ze samen met de coördinator van de medische- en welzijnscluster de aansturing van het schakelzorgcentrum verderzetten.