Scala en broers Kolacny strijken neer in Ierse pub voor opnames videoclip Het nummer staat op hun nieuw Duitstalig album en is een eigen creatie Geert Mertens

06 oktober 2019

De zangeressen van Scala en de broers Kolacny streken zondag neer in de Ierse pub Dubh-linn in Wolfsdonk voor de opnames van een nieuwe videoclip. Ze deden daarvoor een beroep op de Koninklijke Fanfare De Mottegalm en de majoretten uit Rillaar. Eind deze maand moet hun nieuwe single ‘Ein Narr für Katrin’ uitkomen. Tegelijkertijd start ook de Duitse ‘Mädchennamen’-tour van de groep. De Duitstalige versie van ‘Meisjesnamen’ wordt door het label Rhino/Warner wereldwijd digitaal gereleased.

“Ik heb het nummer ‘Walsje’, waarvan de Duitstalige versie ‘Ein Narr für Katrin’ wordt, geschreven terwijl ik dacht aan vroeger bij mijn grootouders: de fanfare, de cafés...”, zegt Steven Kolacny.

“Toen we aan het brainstormen waren voor de clip, hoefde ik niet ver te zoeken. Zoals zoveel zaken dat we doen, heb ik ook hier gekozen voor een 3200-inslag. De Mottegalm heeft het basiswijsje van het nummer ingestudeerd en hier staan ze nu. Ook achter het café moest ik niet ver zoeken... De Ierse pub heeft een decor dat je niet kan nabootsen. Met al die flessen die er staan: je bent dagen bezig om zoiets op te zetten.”

De promotor van Scala in Duitsland kwam ook een kijkje nemen. “Het is echt een toffe locatie”, lacht hij. “Voor het einde van de maand willen we de clip op YouTube zetten. Het nummer is pas in de studio opgenomen en moet nog verder afgewerkt worden. Dat is net op tijd voor de start van de Duitse tournee van Scala.”

De leden van De Mottegalm twijfelden niet toen ze gevraagd werden om te figureren. “Het is allemaal heel snel gegaan maar het is, voor ons, heel leuk om te doen”, lacht dirigent Philip Gorts. Of ze stilletjes hopen of ze ook in Duitsland mogen gaan spelen? “Neen, dat hoeft ook niet. Deze ervaring is voor ons en onze leden het belangrijkste.”

Cafébaas Christophe Van Rompaey van de Ierse pub stelde zijn café graag ter beschikking. “Ik had het liever gehad op een dag dat het café gesloten was maar dat was praktisch niet mogelijk”, zegt hij. “Of ik binnenkort Duitsers over de vloer ga krijgen? Dat denk ik niet.”

“Wat we van het liedje vinden? Het blijft wel in je hoofd hangen”, horen we bij de stamgasten. Het café zat voor de opnames afgeladen vol. “Wij kwamen hier ‘s ochtends ontbijten en zijn een beetje blijven hangen”, klinkt het. “We hadden niet verwacht dat we dit zouden meemaken.”

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) kwam ook een kijkje nemen naar het bekendste exportproduct van Aarschot. “Ik heb Steven ook getipt om De Mottegalm uit Rillaar te nemen”, lacht ze.

Ook de zangeressen van Scala waren van de partij. Zij zongen het lied, dicht bij elkaar op een barkruk in een helblauwe outfit, in het café. Omdat de ruimte te klein werd, moest Steven Kolacny enkele aanwezigen vragen om eventjes buiten hun pintje verder op te drinken. Dat deden ze met plezier... als Steven er eentje opdeed!