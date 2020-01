Scala doet het in ‘Sex education’ Geert Mertens

18 januari 2020

15u29 0

Scala flikt het opnieuw: hun muziek zit in de begingeneriek van het tweede seizoen van de Netflix-hype ‘Sex Education’. “Dit keer wordt de Scala-versie van ‘I touch myself’ van het Australische ‘The Divinyls’ gebruikt”, lacht Steven Kolacny van Scala. “De eerste aflevering waarin trouwens dadelijk al vijftien seksscènes te zien zijn.” Voor Scala, dat momenteel met hun ‘Meisjesnamen’-tournee door België tour, een nieuw internationaal succes.

Het is niet de eerste keer dat het koor goed in de markt ligt bij televisieproducties. De muziek van Scala werd de laatste jaren herhaaldelijk gebruikt in films, tv-series en commercials over zowat de hele planeet. “Zo waren er de Oscargenomineerde Hollywoodfilms als ‘The Social Network’ en ‘Zero Dark Thirty’ maar ook in wereldberoemde series zoals ‘Downton Abbey’, ‘Homeland’ en ‘The Simpsons’.” Scala was ook al te gast in de laatavondshow van Conan O’ Brien.

“Nu maakt ook Netflix gebruik van onze muziek”, zegt Steven.