Sasha en Davy stellen kerst-cd voor in ‘Huis van de Kerstman’ Geert Mertens

21 december 2019

Fans van Romeo Davy Gilles en zijn partner Sasha Rosen konden afgelopen zaterdag hun hartje ophalen in het ‘Huis van de kerstman’ in Aarschot. De twee stelden er hun gloednieuwe cd ‘Christmas’ voor.

Geen Nederlandstalige liedjes ditmaal maar wel Engelstalige songs zoals ‘Merry Christmas everyone’, ‘White Christmas’ en ‘Happy New Year’ en ‘Do they know it’s Christmas’.

Kerstman Harry kondigde zelf het zingende koppel aan. Met het album maakten de twee een droom waar. Een kerst-cd opnemen was immers iets wat ze, als koppel, al langer wilden realiseren. “En we zijn er fier op!” klinkt het.