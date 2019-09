Roze loper op Herfstshopping “Fall in Love” op 21 en 22 september Kristien Bollen

06 september 2019

In het weekend van 21 en 22 september organiseert handelsvereniging Aarschot Parelt haar Herfstopendeur. De winkels zijn dan extra open op zondag van 13 tot 17 uur.

Verschillende handelaars rollen de roze loper uit voor hun klanten. Ze organiseren leuke acties en zorgen voor een aangename shopsfeer in het thema van “Fall in Love”. Zo zal er ook romantische muziek in de straten weerklinken.

Kom dus gerust op zaterdag 21 en zondag 22 september gezellig shoppen en ontdek het herfstaanbod van de Aarschotse handelaars.