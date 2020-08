Rootstown mag eindelijk weer live optredens in het stadspark organiseren Kristien Bollen

26 augustus 2020

16u50 0 Aarschot De organisatoren van de Aarschotse topper Roots in het Park konden deze zomer geen evenementen met liveoptredens organiseren. Ze bleven echter niet bij de pakken zitten en werkten verscheidene alternatieven uit. De laatste week van de zomervakantie worden ook de muziekliefhebbers beloond voor hun geduld, want Rootstown mag eindelijk weer liveoptredens organiseren.

Traditiegetrouw slaan Rootstown, de stad Aarschot en CC Het Gasthuis elk jaar de handen in elkaar om in juli het gratis zomerevenement Roots in het Park te organiseren. “Dit evenement mocht jammer genoeg niet doorgaan. Gelukkig zijn de organisatoren de moed niet verloren en zorgden ze zelfs voor alternatieven,” zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “We zijn dan ook blij dat we eindelijk groen licht konden geven avoor liveoptredens in het stadspark.”

Muziek in het Park

Op donderdag 27 augustus staat een optreden van het Jos Moons Quintet op het programma. Jos Moons bespeelde zijn flugerhorn al op internationale optredens in Amerika, Estland en Rusland. Hij stond aan de zijde van grote namen zoals Deborah Brown, Clark Terry, Slide Hampton, Rachel Gould, John Ruocco, Fay Claessen, Denise Jannah, Scott Hamilton, Gary Smulyan, Don Menza en nog vele anderen. Donderdag stelt hij zijn nieuwste kwintet voor aan Aarschot. Ideaal voor liefhebbers van de jaren-vijftigmuziek.

Op vrijdag 28 augustus speelt Old Salt in het stadspark. Het is een Americanaband uit Gent, die sinds 2015 originele en traditionele muziek opvoert. Ze hebben al ervaring, bijvoorbeeld met shows in België op Dranouter Festival en op de Gentse Feesten, in Zweden op Urkult Festival en zelfs in de Verenigde Staten. De groep ontving de European World of Bluegrass prijs in 2017. Kom genieten van banjo, viool, harp en veel meer. Je mag een dynamisch optreden verwachten met veel spontaniteit en strakke arrangementen.

Veilige organisatie

Kurt De Bont van organisator Rootstown legt uit dat ze het evenement zo veilig mogelijk organiseren. “De groepen zullen twee keer optreden in verschillende sessies, van 19 tot 20 uur en van 21 tot 22 uur. De deuren gaan telkens een half uur voor de start open. Er zijn maximaal honderd mensen toegelaten per sessie. Het optreden is gratis, maar je moet wel je plaats reserveren via de ticketverkoop van CC Het Gasthuis. Alle bezoekers moeten zich houden aan de social distancingregels. We vragen ook aan iedereen om een mondmasker te dragen.”