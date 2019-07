Roland Liboton gaat vrijuit voor ‘spul in zijn kloten’-uitspraak over Erik De Vlaeminck Bart Boterman

11u26 4 Aarschot Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Roland Liboton (62) gaat vrijuit voor zijn “spul in zijn kloten”-uitspraak over wijlen Erik De Vlaeminck (69). De rechter heeft zich onbevoegd verklaard voor het onderdeel laster. Voor belaging werd Liboton vrijgesproken.

In een interview in Primo en Deze Week begin 2017 stelde Liboton dat De Vlaeminck zijn wereldtitels uit ’70 en ’71 behaalde met “het spul in zijn kloten”, alluderend op dopinggebruik. Die uitspraak kwam er nadat de journalist stelde dat Erik De Vlaeminck de beste veldrijder aller tijden was. Maar Liboton vindt zichzelf nog steeds de beste, ondanks twee wereldtitels minder. “Hij kon het door zijn ego niet laten om zelfs na de dood van Erik na te trappen. Stellen dat hij dankzij dopinggebruik de twee wereldtitels behaalde is, ronduit lasterlijk, want daar is geen enkel bewijs van. Geen enkel positief plasje. Erik kan zich niet verweren want hij is overleden”, stelde de advocate Els Leenknecht van weduwe Marina Swyngedauw uit Diksmuide. Ze spande ook een zaak aan tegen Primo en Deze Week bij de Raad voor de Journalistiek, maar de journalist ging vrijuit.

De weduwe van De Vlaeminck sleepte Liboton dan maar voor de rechtbank van eerste aanleg voor laster en belaging. In de procedure werd in eerste instantie ook VRT-journalist Karl Vannieuwkerke betrokken, omwille van bepaalde uitspraken over het bewuste artikel tijdens het tv-programma ‘Extra Time Cross’. Vannieuwkerke werd echter in november 2018 al buiten vervolging gesteld.

Het openbaar ministerie stond de weduwe bij en had 1 maand cel met uitstel en een geldboete gevraagd voor Liboton. Maar de rechter heeft zich donderdagmorgen onbevoegd verklaard om te oordelen over die laster, gezien het om vrije meningsuiting via de geschreven pers gaat. Een drukpersmisdrijf dus, en dat moet naar het hof van assisen. Voor de tenlastelegging belaging werd Liboton vrijgesproken door de strafrechter. Het procederen over de uitspraak van Liboton eindigt hier allicht voor de weduwe van De Vlaeminck, gezien de uitspraken dateren van 2017 en inmiddels verjaard zijn als drukpersmisdrijf voor assisen.