Ringbrug opnieuw nachtje dicht voor verkeer Nieuwe tussenlaag wordt aangebracht, hinder duurt nog tot eind augustus Geert Mertens

20 juni 2019

Van vrijdagavond 28 juni vanaf 20 uur tot en met zaterdagochtend 29 juni 6 uur is de brug aan de oostelijke ring, waar al sinds april renovatiewerken bezig zijn, opnieuw een hele nacht gesloten voor alle verkeer. Voor de renovatie tekent het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij die renovatie horen een drietal ‘vijzelacties’. Deze houden in dat de brug 10 mm wordt opgetild om een nieuwe tussenlaag aan te brengen. De omleiding loopt via de E314. Ook de bestaande omleiding voor fietsers en voetgangers blijft gelden.

Zaterdagochtend 29 juni is de brug al opnieuw open voor het verkeer. “In maart werd de brug reeds een eerste keer omhoog gevijzeld tijdens de onderhoudsbeurt”, luidt het bij AWV. “Na het bouwverlof volgt er nog een laatste derde fase waarbij de brug opgetild wordt. In de huidige planning is het weekend van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus voorzien. De renovatie van de brug zelf start op dat moment aan haar tweede fase, waarbij er van kant gewisseld wordt en in de richting van Rillaar gewerkt wordt.”

De huidige tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van de sokkels zelf, zijn aan vervanging toe. “Daarom wordt de brug met speciale kranen 10mm opgekrikt om een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen”, klinkt het. “Die ‘neopreen oplegging’ zoals technische experten ze noemen, is opgebouwd uit laagjes rubber die onderling gescheiden zijn door plaatjes staal. Dit element dient om de brug een gelijkmatige krachtoverdracht te geven, terwijl vele voertuigen over de brug rijden.”

De brug krijgt al sinds april van dit jaar een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig “gestript”. In de rijrichting van centrum Aarschot heeft de brug vandaag reeds een nieuwe waterdichting en is de fietskoker aan het jaagpad volledig vernieuwd.

Na het bouwverlof start de aannemer met een derde en laatste ‘vijzelactie’ van de brug over de Demer en gaat ook de tweede fase met asfalteringswerken van start. De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen krijgen in deze laatste fase voor de opening van het nieuwe schooljaar een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt. Op die manier moet alle verkeershinder vanaf 1 september opgelost zijn.