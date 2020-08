RESTORECENSIE 't Wit Toreke: ‘De beste mosselen van de laatste jaren!’

Aarschot

Ondanks de nabijheid van de drukke Ter Heidelaan baad je in het Wit Toreke in de rust. We bemachtigen een plaatsje buiten - jammer genoeg niet aan de vijver - waar een stijlvolle houten wand alle lawaai van de weg buitenhoudt. De zaak ligt in de schaduw van het Meetshovenbos. Het Wit Toreke is gevestigd in de vroegere burcht van de heren van Langdorp-Meynaertshoven. Ontdek hier meer restaurantrecensies van over heel Vlaanderen.