Restorecensie: Harte Troef Redactie

13 januari 2020

17u12 0 Aarschot Eén van de toplocaties die altijd genoemd als je mensen vraagt waar het lekker eten is in Aarschot, is Harte Troef. Het restaurant ontstond, volgens de website, enkele jaren geleden uit een droom dat alle mensen kansen moeten krijgen om te tonen welke troeven ze in handen hebben. We trokken op onderzoek uit.

Wat ons bij het binnenstappen opviel: reserveren is geen overbodige luxe. Ondanks het massa aantal plaatsen, zat de zaak stampvol. We kregen een plekje toegewezen in een hoek van de zaak met uitkijk op de centraal gelegen, maar met glas afgeschermde, open keuken. De tafeltjes staan wel erg dicht op elkaar. Het gesprek tussen de ‘date’ naast ons tafeltje was, ondanks verwoede pogingen om het niet te doen, goed te volgen.

Op de kaart heel wat aandacht voor streekproducten. Dat wordt er ook duidelijk bij geschreven. Als aperitief gingen we voor een Broeder Jacob Tripel. Een lekker biertje dat op een tiental kilometer afstand gebrouwen wordt. Als voorgerecht kozen we voor mini-hamburgertjes met patatas bravas. De aardappelen waren goed gekruid en de burgertjes smaakten sappig.

Tijd voor het hoofdgerecht. Dat liet eventjes op zich wachten maar daar zat ongetwijfeld de drukte voor iets tussen. Al bij al bleef het binnen de perken. We gingen voor een vegetarische burger met frieten. Dikwijls heeft het vegetarische ‘vlees’ niet veel smaak maar dat was hier niet het geval. Integendeel, de burger was goed gekruid. Enig nadeeltje: door de hoogte van het broodje - dat een toren van Pisa vormde - was het niet evident om er een hap van te nemen. Bovendien drupte de saus er ook langs alle kanten uit. Om alles proper te maken, haalden we er nog enkele servetten bij. Het slaatje dat je er bij kreeg, was lekker maar niet uitzonderlijk.

De steak was goed gebakken en voldoende voor één persoon. We dronken bij het eten een karaf rode huiswijn. Een ideaal wijntje dat bij veel gerechten past.

Door de hoeveelheid twijfelden we even of we nog dessert zouden bestellen. Maar we moesten erg lang wachten vooraleer er opnieuw iemand aan onze tafel verscheen en daarom hadden we opnieuw een gaatje gevonden in onze maag.

We gingen voor een panna cotta en een warme appeltaart met ijs. De borden waren heel gevarieerd en door de vele zoetigheden zoals een extra chocolaatje enorme caloriebommen. Gelukkig lagen er ook bessen tussen. Dat belooft voor de weegschaal morgen, maar wel lekker!

Openingsuren:

Van woensdag tot maandag: van 11 tot 23 uur

Op dinsdag gesloten en op marktdag donderdag vanaf 9 uur geopend.

Contact:

Theo De Beckerstraat 33

3200 Aarschot

016 41 89 98

www.hartetroef.be

Prijs:

Voorgerecht: 9 à 12,50 euro

Hoofdgerecht: 16,90 à 23 euro

Dessert: 8,50 à 9,50 euro

Score:

Comfort: 7 op 10

Bediening: 7,5 op 10

Eten: 8,5 op 10