Restaurant Al Dente

25 juni 2019

Om de Sardische keuken te proberen, hoef je niet meteen ver te reizen. Met Ristorante Al Dente en de Italiaanse chefkok Ettore Secchi heeft Aarschot zijn eigen stukje Sardinië aan de Demer. De reservering verliep niet zo vlot. Via de website een tafel voor twee gereserveerd om 18 uur. Alleen, de bevestigingsmail bleef uit. Toch maar gebeld. Bleek dat er een probleem was met de website: de reserveringen kwamen niet door. De zaak had er nog klachten over gekregen...

We arriveerden vrij vroeg in de zaak. Buiten één ander koppeltje zat er nog niemand. Al Dente heeft een aparte wijnbar en dat vertaalt zich ook in het restaurant in een uitgebreide wijnkaart. Het was voor ons een beetje uitzoeken welke wijn het best bij ons menu ging passen. Veel uitleg over de wijnen krijg je niet. Wat we wel te weten kwamen: de Italiaanse gastvrouw werd geassisteerd door een jonge man die net was toegenomen uit Sardinië. We gingen voor een voor- en hoofdgerecht met vis.

Als appetizer kregen we een slaatje met tonijn, afgewerkt met kerstomaatjes. Lekker. Ik had ook een voorgerecht met tonijn - Tonno in albanella - besteld. Had ik dit vooraf geweten had ik misschien voor iets anders gekozen... Nu, de tonijn van het voorgerecht was niet overal gelijk gegaard. Sommige stukken waren voor mij te rauw. De gegaarde stukken waren wel heel goed. Het andere voorgerecht - de Sardische couscous met venusschelpen en saffraan - was een topper. De met saffraan geelgekeurde couscous smaakte heerlijk en op venusschelpen was niet bespaard.

Pluspuntje voor de wijn: de Toscaanse wijn was één van de beste die ik tot nu toe degusteerde. Dat belooft voor de wijnbar. Na het voorgerecht werd de tafel onmiddellijk afgeruimd. Ondertussen zat de zaak bijna helemaal gevuld. Dat vertaalde zich ook in langere wachttijden. Het hoofdgerecht bleef erg lang weg.

Eindelijk waren de hoofdgerechten er: ravioli gevuld met ricotta en spinazie én zeetong op de wijze van de chef. Even wachten nog. Ik had gelezen op de menukaart dat er aardappelen met rozemarijn bij waren. Die bleken toch wel erg lang weg te blijven. Even de gastvrouw roepen. Inderdaad: excusi, vergeten! De ravioli was erg lekker, de zeetong was perfect klaargemaakt. Bij de aardappeltjes lag ook één groene asperge en een kleine ui. Er lagen ook een tiental mosseltjes op het bord. Jammer van de vele graten maar ja, het is nu eenmaal vis.

Het afruimen duurde wel erg lang. Ons bord was al bijna een half uurtje leeg toen het eindelijk werd meegenomen. Excusi! Of we nog een dessertje wensten? Ja, graag. Alleen de semifreddo was niet meer aanwezig. Jammer. Bleek dat er nog een extra papier niet in de menukaart zat met de suggesties van de dag/week. Dat zat er bij de keuze van het voor- en hoofdgerecht daarstraks niet bij. Excusi! We gingen voor ijs met aardbeien en een sabayon met vanille-ijs en wijn.

Misschien kregen de desserten geen prioriteit maar ze bleven toch wel heel lang weg. Uiteindelijk, met verontschuldigingen dat we zo lang hadden moeten wachten, arriveerden ze. Vooral de wijn was erg aanwezig in de sabayon. Misschien zit ik straks (als ik moet blazen) aan te veel promille.

De rekening... De eerste poging mislukte. Op het papiertje was wel de berekening doorgevoerd maar het eindtotaal ontbrak. Excusi, dat is nog nooit voorgevallen. Een etentje voor twee kost zo’n 170 euro in Al Dente.

Gegevens

Restaurant Al Dente

Theo De Beckerstraat 48

3200 Aarschot

www.al-dente.be

016 35 06 70

Prijzen

Voorgerechten: 17- 21 euro

Hoofdgerechten: 22 - 33 euro

Desserten: 7 - 12 euro

Onze score

Eten: 8,5/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7,5/10