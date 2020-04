Recyclagepark heropent op 7 april

onder strikte voorwaarden DDH

02 april 2020

17u10 0 Aarschot

Het recyclagepark in Aarschot heropent de poorten op 7 april, maar er zullen strikte regels gelden. Een en ander werd overeengekomen in overleg met de Vlaamse overheid, de sector en de nationale overheid.

“We verwachten een grote toeloop, want de voorbije dagen kregen we veel vragen hierover. Ga dan ook alleen naar het recyclagepark als het echt nodig is. Indien mogelijk stel je je bezoek beter voor langere tijd uit en als het toch noodzakelijk is, sorteer dan thuis je afval want alleen een kort bezoek is toegestaan”, verduidelijkt schepen van Milieu Isabelle Dehond.

Je mag ook niet met meerdere mensen komen en je moet in de wagen blijven zitten in de wachtrij, die ook geldt voor fietsers en voetgangers. Vijf aanbieders mogen tegelijk het park in en vanzelfsprekend is elk fysiek contact uit den boze. “Je geeft je recyclagekaart dus niet af aan de parkwachter en natuurlijk houd je anderhalve meter afstand van andere mensen”, gaat Dehond verder.

Geen asbestcement

Met asbestcement tenslotte kan je tijdelijk niet terecht op het recyclagepark omdat de beschermingsmiddelen die hiervoor nodig zijn, nu worden ingezet in de zorgsector. Het park is open volgens de normale openingsuren. Meer informatie vind je op de website van de stad.