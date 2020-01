Recordeditie voor de Sint-Antoniusfeesten: 2080 euro opbrengst! Geert Mertens

19 januari 2020

17u39 0

De traditionele Sint-Antoniusfeesten van de Dorpsraad en de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk vonden zondag plaats. En het werd een topeditie. Het hoogtepunt: de verkoop van varkenskoppen, pensen en andere varkenswaar bracht 2.080 euro in het laatje. Dat is het hoogste bedrag ooit. De traditie vindt al jaren plaats. Sint-Antonius is de patroonheilige van het dorp.

“Nieuw was dit jaar dat we een totaalpakket verkochten: een varkenskop met bijhorende groenten en drank om een hele maaltijd klaar te maken”, zegt Leo Janssens van de Dorpsraad.

Met de opbrengst wil de organisatie een vereniging uit Wolfsdonk steunen.