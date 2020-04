Recherche ontdekt speedlabo, 1.000 XTC-pillen en 80.000 euro cash: drie personen aangehouden Kristien Bollen

16 april 2020

14u18 8 Aarschot De recherche van politiezone Aarschot voert sedert enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar de aanmaak van speed en het verkopen van speed en XTC in Aarschot. Uit onderzoek is gebleken dat twee personen, een 41-jarige vrouw uit Aarschot en een 40-jarige man uit Rotselaar, zich zouden bezig houden met de aanmaak en de verkoop van speed, evenals de verkoop van XTC. Ook de 66-jarige moeder van de vrouw zou een aandeel in de feiten hebben.

Bij een tussenkomst met huiszoekingen op 2 maart heeft de recherche in een garagebox op de Diestsesteenweg in Aarschot een kleinschalig drugslabo aangetroffen, in een andere garagebox onder meer aanmaakproducten, bijna 1000 XTC-pillen en meer dan 5 kg speed. Verder is ook meer dan 80.000 euro cash geld in beslag genomen.

De drie verdachten zijn opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen heeft aangehouden. Momenteel verblijven zij nog steeds in voorlopige hechtenis. De 66-jarige vrouw is in vrijheid gesteld onder voorwaarden. De recherche van PZ Aarschot zet het onderzoek voort.