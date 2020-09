Recensie Restaurant De Kiezel: “Na sluitingstijd toch nog het dessert gekregen!”

Aarschot

De Kiezel is al jaren een vaste waarde in Rillaar (Aarschot). De zaak wordt gerund door gastvrouw Martine Geens en broer en chef-kok Peter. We schuiven in een najaarszonnetje aan een buitentafel van het restaurant aan. Ondanks de nabijheid van de drukke Diestsesteenweg, stoort de aanwezigheid op geen enkel ogenblik. Een haag schermt de bezoekers van de steenweg af. Ontdek hier meer restaurantrecensies.