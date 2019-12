RAT speelt ‘De Heilige Hermandad’ Geert Mertens

12 december 2019

23u07 4

Het Rillaars Amateurtoneel, kortweg RAT, speelt in januari ‘De Heilige Hermandad’, een klucht van Bruno Timp. De regie is in handen van Jules Lowet. De voorstellingen vinden plaats in feestzaal Den Akker in Rillaar.

“Het toneelstuk gaat over een amateurgezelschap, de ‘vriendenkring van de politie’, dat een stuk opvoert dat geschreven is door hun eigen regisseur Albert”, klinkt het. “De man wil nu eindelijk zijn geheime ambitie waarmaken en eens een serieus stuk spelen. Iets literairs, geen klucht zoals ze normaal op de planken brengen. De acteurs zijn allemaal politieagenten van het bureau waar Albert de plak zwaait. Als één van de actrices uitvalt, veroorzaakt dit zware problemen.”

De opvoeringen vinden plaats op vrijdagen 17 en 24 januari, zaterdagen 18 en 25 januari en zondag 19 januari. De voorstellingen starten telkens om 20 uur, behalve op zondag om 14.30 uur.

Kinderen betalen 4 euro, volwassenen 7 euro. Reserveren kan via www.rillaarsamateurtheater.be.