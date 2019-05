Rammstein brengt eerbetoon aan Scala tijdens nieuwe tournee Supergroep brengt Scala-versie van nummer ‘Engel’ Geert Mertens

30 mei 2019

16u10 2

De Duitse supergroep Rammstein speelt, tijdens hun nieuwe tournee, het nummer ‘Engel’ in de versie van Scala en de broers Steven en Stijn Kolacny. Op die manier brengt de groep een eerbetoon aan het Aarschotse koor. Voor de broers en het koor betekent dit de ultieme waardering. Op woensdag 10 juli treedt Rammstein op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het concert was in een mum van tijd uitverkocht.

Enkele maanden geleden contacteerde het management van de Duitse superband de Kolacny-broers met de vraag of de band mocht beschikken over alle opnames en partituren van Scala’s versie van Engel. Vooraf wisten de broers niet wat het precieze plan was. Tot nu!

“Op hun nieuwe stadiontournee, die ook in België zal passeren, blijkt dat de bandleden de song ‘Engel’ helemaal brengen in de stijl van Scala”, weet Steven Kolacny. “Geen beukende gitaarrifs en pompende beats wel een ingetogen versie aan de piano met haast fluisterende bandleden. Eigenlijk hoe de Scalazangeressen het doen. En een luidkeels meezingend publiek in het refrein.”

Het is niet zomaar een eigen versie. “Nee, Rammstein vermeldt Scala officieel in hun setlist die overal online terug te vinden is.” Het is bovendien het eerste nummer van de bis-ronde. Of dit het begin is van meer? “Haha, neen... Een samenwerking zit er nog niet in. Dan ga ik zeker direct bellen.”

Of de broers straks gaan kijken? “Ik ga proberen”, zegt Steven. “Ik heb nog geen ticket en het concert was in een zucht uitverkocht.”

Dat net Rammstein een nummer brengt in een versie van Scala is geen toeval. Scala is ongelooflijk populair in Duitsland. In november trekt het koor ook naar Duitsland met ‘Mädchennamen’, de Duitse versie van hun Vlaamse tournee ‘Meisjesnamen’ die hier net afgelopen is.

“Het wordt de grootste Duitse tournee van Scala sinds 2004", klinkt het. “Nu al staan er meer dan 20 concerten op het programma door heel het land. Het concept is ongeveer hetzelfde als in België, alleen staan er ook Engelse liedjes tussen. Het zijn niet alleen Duitstalige...” Onder meer Stella Maris van Einstürzende Neubaten, Jeanny van Falco en Elke van Die Ärzte staan dan op de setlist.

Op 14 juni treedt Scala ook op in het Olympiatheater in Dublin. “Daar in Ierland is het altijd een beetje thuiskomen, na al die jaren.” In eigen land vindt er ook een vervolg plaats van de Meisjesnamen-tournee. Het koor treedt in het najaar in talloze schouwburgen en theaters aan. Info en tickets: www.scalachoir.com