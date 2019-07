Raf kookt elke dag voor ploeg van Vive le Vélo Van jeugdconsulent naar chef-kok in enkele jaren tijd Geert Mertens

19 juli 2019

15u55 0

Als Karl Vannieuwkerke en de ploeg van Vive le Vélo honger heeft, doen ze een beroep op chef-kok Raf Verstraete uit Aarschot. Raf, zoon van voormalig schepen Bob Verstraete (Open Vld), is voor het tweede jaar op rij de vaste chef-kok van het populaire één-programma. Een droom voor de kok die ook wielerfan is. “Al heb ik nog nooit zo weinig van de koers gezien als dit en vorig jaar”, zegt hij.

Raf rolde er toevallig in. “Ik was aan het koken voor de ploeg van ‘De Afspraak’ bij Bart Schols thuis in Aarschot”, vertelt hij. “De redacteur is dezelfde als van Vive le Vélo. Hun cateraar was plots weggevallen. Zo kwamen ze bij mij terecht. Ik had toen net mijn verlof gepland waardoor we beslisten om baby Max, toen zes maanden oud, mee te nemen. Ze werd al snel de mascotte van de crew. Als we het eventjes te druk hadden, stond er altijd wel iemand klaar om zich te ontfermen over Max.”

En ook dit jaar kwam het niet allemaal even goed uit. Zijn vrouw Imke is immers zwanger van een tweede kindje.

Raf kijkt graag naar de koers. Toch heeft hij, on the road, weinig tijd om de koers te zien. “We zijn steeds volop bezig met het bereiden van het diner”, gaat hij verder. “Om 18 uur stipt staat de hele ploeg bij ons voor het aperitief en hun eten. De crew werkt hard en lang, dus ze kunnen best goed eten. Als het programma ‘s avonds wordt uitgezonden, zijn we druk in de weer met opruimen en afwassen. Meestal kunnen we rond 22 uur vertrekken naar het volgende hotel. Dat ligt vaak op een uur tot twee uur rijden.”

De menu’s samenstellen gebeurt steeds een dag tot twee dagen vooraf. “We laten dat een beetje afhangen van de goesting van de groep, de streek, het weer... “, legt hij uit. “Elke morgen rijden we naar de winkel voor boodschappen. Dat zijn steeds twee volle karren: eten, drinken, fruit… We zijn steeds aan het werk van ‘s ochtends en tot na middernacht, vooraleer we op hotel zijn. De dankbaarheid en de fijne locaties maken het zeker de moeite waard.”

Ook de tafelgasten van het programma schuiven mee aan tafel. “Op dit manier koken we vaak voor Bekende Vlamingen”, lacht hij. Elke dag plaatst hij ook zijn menu op Instagram en Facebook.

Voormalig schepen Bob Verstraete steekt zijn zoon een handje toe met de voorbereiding. “Mijn vader kookt wel graag en lekker maar toch heb ik het koken vooral van mijn moeder”, zegt hij diplomatisch. “Zij stond erop om, ondanks een drukke job, steeds vers en lekker eten klaar te maken. Dus eigenlijk heb ik dit van jongsaf van haar meegekregen.”

Voor hij zijn droom, om kok te worden begon na te jagen, was hij tien jaar jeugdconsulent van de stad Aarschot. “De laatste jaren combineerde ik dit met een opleiding in Spermalie in Brugge en een stage bij Wannes Raps in Diest. Ik was, denk ik, zo gepassioneerd bezig om van mijn passie mijn beroep te maken.”