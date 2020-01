Provincie trekt 250.000 euro uit voor pop-upprojecten in landelijke kerken: “We reiken startbudget en begeleiding aan” Vanessa Dekeyzer

10 januari 2020

16u24 0 Aarschot De provincie Vlaams-Brabant trekt 250.000 euro uit voor tien pop-upprojecten, die een herbestemming geven aan landelijke kerken, die aan de eredienst onttrokken zijn. Doel is om dit jaar nog vijf projecten in het arrondissement Leuven effectief vorm te geven, volgend jaar is het de beurt aan Halle-Vilvoorde. De aanvragen kunnen tot 31 januari ingediend worden.

Vandaag hebben 185 van de 300 gemeenten en steden een goedgekeurd kerkenbeleidsplan. Daarin zien we dat een derde van de kerken een nevenbestemming of herbestemming krijgt, wat neerkomt op een totaal van 600 kerken. De grote uitdaging bestaat er nu in om hier een nieuwe invulling aan te geven. “We zien dat het niet eenvoudig is om tot een concrete realisatie te komen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Daarom willen we met de provincie een financieel duwtje in de rug geven. We zorgen niet alleen voor een startbudget maar ook voor een begeleiding van het project.”

Die begeleiding komt van het Centrum Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)-PARCUM. “Het is de bedoeling dat er toch al enig voorstel in de pijplijn zit, zodat we ook effectief kunnen starten met het participatietraject”, zegt Jonas Danckers, adviseur religieus erfgoed. “Het is belangrijk dat het project, dat gerealiseerd wordt, gedragen wordt door de lokale bevolking. Een andere voorwaarde is dat het moet gaan om een landelijke kerk, dus niet gelegen in het centrum van een stad. De kerk van Vissenaken bijvoorbeeld kan in aanmerking komen, die van Tienen zelf niet. Wat betreft de nieuwe bestemming, kijken we meer naar het socio-culturele, als het maar ‘waardig’ is.”

Multifuncitioneel

De persvoorstelling vond plaats in de kapel Bergvijver in Aarschot, waar ze bewezen hebben dat een kapel perfect een andere bestemming kan krijgen. “In 1935 kocht de Parochiale Werken van de dekenij Aarschot een lap grond op de Tieltsebaan om hier een school en een kapel op te bouwen”, vertelt Greta Van Emelen. “Toen het schooltje toe ging in 2001, werd hiervan een multifunctioneel zaaltje gemaakt. Dankzij dit zaaltje was het mogelijk de kerk, die in 2013 ‘ontwijd’ werd, mee te integreren voor activiteiten. Wat gebeurt hier nu allemaal? Er zijn al optredens geweest van onder meer Barbara Dex en Sabine Tiels, Bergvijver Zingt treedt hier op, je kan hier yogales volgen en er hebben ook al verschillende tentoonstellingen plaatsgevonden, net als een huwelijksfeest, koffietafels en babyborrels. Bovendien vergaderen hier enkele lokale verenigingen.”

Tot en met 31 januari kunnen kerkfabrieken, gemeentebesturen of verenigingen, in gemeenten waar er een goedgekeurd kerkenbeleidsplan is, een aanvraag indienen bij de provincie via mail naar kerkenoproepvlaamsbrabant@parcum.be. De documenten vind je terug op www.vlaamsbrabant/be/kerkenoproep.