Provincie subsidieert cadeaubonnen van Kortenaken en Aarschot DDH

12 juli 2020

12u16 0 Aarschot De provincie Vlaams-Brabant verdubbelde het budget voor de subsidies rond handelskernversterking tot 160.000 euro. Negen gemeenten, waaronder Aarschot en Kortenaken, dienden een project in en krijgen nu subsidies voor de cadeaubonnen die ze uitdelen aan hun inwoners.

Om goedgekeurd te worden moesten de projecten inzetten op het ondersteunen en het reactiveren van de de lokale handel. De stad Aarschot krijgt 5000 euro voor het project ‘Cadeaubon Aarschot’ waarbij de inwoners een bon krijgen van 10 euro die ze kunnen besteden bij de lokale handelaars en horeca-uitbaters. Elke inwoner van Aarschot, die op 28 mei 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters, ontvangt zo’n waardebon in de brievenbus.

Ook Kortenaken die een gelijkaardig project indiende krijgt 749 euro subsidies van Vlaams-Brabant. De cadeaubon daar is een cadeaucheque waarmee betaald kan worden bij de lokale deelnemende handelaars en de waarde van de cheque wordt vergoed door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zal hem ook schenken als cadeau aan bijvoorbeeld jubilarissen, laureaten en het gemeentepersoneel. De cheque kan ook aangekocht worden aan het onthaal. “De provincie hecht veel belang aan de uitbouw van een sterk detailhandelsbeleid. Dit vormt de basis voor een gezonde lokale economie, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Ook Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten is blij met de steun: “De Aarschotse cadeaubon is een groot succes en zowel de handelaars als de inwoners zijn er tevreden mee. Wij zijn dan ook heel blij dat de provincie ons hierin tegemoet komt”.