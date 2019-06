Provincie geeft 430.000 euro aan redden van bedreigde planten en biodiversiteit Tom Van de Weyer

25 juni 2019

De provincie maakt 430.000 euro vrij om kwetsbare plantensoorten te beschermen en de biodiversiteit te herstellen in natuurgebieden. De voorbije jaren heeft Natuurpunt negen gebieden in Vlaams-Brabant beheerd met haar urgentieplan. Het terrein Achter Schoonhoven in Aarschot is een mooi voorbeeld.

“Dertig jaar geleden was dit hooiland met een erg schrale populatie aan grassen”, zegt Griet Nijs van Natuurpunt. “Dankzij het werk van onze vrijwilligers telt het vandaag 50 soorten planten, waaronder de harlekijnorchis. Hiervan waren in Vlaanderen nog maar enkele exemplaren over in 2010. De blauwe knoop, die zeldzaam geworden was, staat hier in volle bloei. Ook bedreigde vogelsoorten klimmen uit het dal door de inspanningen van Natuurpunt. De grauwe klauwier vindt weer broedplaats in de Demervallei.”

Drinkwaterreservoir

De komende jaren worden in regio nog meer terreinen beheerd door Natuurpunt. Sloten worden geruimd, graslanden gemaaid en woekerend onkruid verwijderd. “De Demervallei moet opnieuw grondwater infiltreren zodat ze weer een reservoir wordt van drinkwater”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Een duurzaam ecosysteem heropbouwen is niet nadelig voor de economie. De fruitteelt heeft er zelfs baat bij door de stijgende populatie van wilde bijen.”