Protest tijdens infomoment Infrabel: “Met afsluiting van overwegen gaan we honderd jaar terug in de tijd” Geert Mertens

25 juni 2019

12u33 0 Aarschot Het Capucienenklooster werd maandagavond overrompeld door omwonenden van de overwegen aan de Opperstraat en de Oudenstokstraat in Langdorp. Infrabel organiseerde een infomoment rond de afsluiting van de twee overwegen. De bewoners zijn misnoegd. “Waarom worden twee overwegen, pal naast elkaar, afgesloten?”, vragen ze zich af. “Even verderop liggen er ook twee naast elkaar en die mogen gewoon open blijven.” Voor de bewoners dreigt een kilometerslange omleiding. De afsluiting gaat vanaf dinsdag 6 augustus in.

Tussen het dorp van Langdorp en de spoorwegbrug richting Testelt liggen een handvol overwegen. Infrabel wil de overwegen aan de Oudenstokstraat en Opperstraat afsluiten voor het gemotoriseerd verkeer. Op termijn komt er, op de laatste locatie, wel een tunnel voor zwakke weggebruikers. Al staat nog niet vast wanneer die precies aangelegd wordt. “Voor hetzelfde geld gebeurt dit nooit”, reageerde André Peeters (CD&V) al. Ook aan de Boshuisstraat werd ooit een brug beloofd.

Infrabel was verrast door de overrompeling in zaal de Lector 2 maandagavond. “Normaal was het de bedoeling dat geïnteresseerden de plannen rustig konden inkijken en wat vragen konden stellen”, horen we.

De zaal stond overvol. Door elkaar werden er vragen afgevuurd op het personeel van Infrabel. “Er liggen op twee plaatsen telkens twee overwegen op een paar honderd meter van elkaar”, zeggen omwonenden Ingrid Verbruggen, Hans Rosvelds en Krista Van de Schoot. “Het is de logica zelve dat Infrabel telkens één overweg van deze twee neemt maar neen, ze sluiten de twee overwegen waar wij wonen. Nochtans liggen de overwegen aan de Winterstraat en Goorstraat ook op een paar honderd meter van elkaar. Neen, met de afsluiting gaan we honderd jaar terug de tijd in!”

Kleine zelfstandigen en boeren

Het huidige plan gaat problemen veroorzaken. “De enige mogelijke oversteek voor gemotoriseerd verkeer op de Testeltsesteenweg tussen het dorp van Langdorp én de spoorwegbrug richting Testelt wordt hierdoor opgeheven”, klinkt het. “Het is nochtans een belangrijke doorgang voor de bewoners van de Testeltsesteenweg richting Gijmel, Wolfsdonk en Varenwinkel. Het is ook de dichtstbijzijnde weg naar de kleine zelfstandigen zoals de apotheek, dokter, beenhouwer, bakker, buurtwinkel, frituur...”

De afsluiting betekent ook een ramp voor de vijf boeren die van de wegen gebruikmaken. “Wij moeten in de toekomst omrijden via de Testeltsesteenweg”, aldus landbouwer Van de Staey. “Het is nu al gevaarlijk op deze baan met de vele wagens die willen voorbijsteken.” En de Oude Mechelsebaan gaat alleen maar drukker worden. “Die weg is nu al een gevaarlijke baan waar al veel dodelijke ongelukken gebeurd zijn. Het extra verkeer zal hier geen goed aan doen.”

Ook de hulpdiensten zullen er langer over doen om de bewoners te bereiken bij een noodsituatie. Ook molenaar Monique Smets van de Heimolen is niet te spreken over de maatregel. “Nu woon ik op 800 meter van de Heimolen”, zucht ze. “Ik ga 5 à 6 km moeten omrijden voor ik aan de molen ben. Ik ga er regelmatig een kijkje nemen om te zien of er geen vandalenstreken gebeuren. Dat zal in de toekomst niet meer kunnen!”

Bovendien zijn er, volgens de bewoners, ook geen aantoonbare ongelukken gebeurd door onveilig oversteken van de overwegen. “Aan de basis van het ongeval van vorige week, aan de Winterstraat, lag naar alle waarschijnlijkheid een menselijk falen”, klinkt het.

Ook woordvoerder Frédéric Petit van spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel was van de partij. “De enige timing die er nu is, is dat de overwegen na het bouwverlof - op 6 augustus - worden afgesloten”, zegt hij. De eerdere datum van 1 juli bleek praktisch niet haalbaar. “Samen met de stad bekijken we altijd welke overwegen afgeschaft kunnen worden en wat het alternatief is. Het is de bedoeling dat er iets in de plaats komt. Nee, op de aanleg van de tunnel staat momenteel nog geen termijn.”