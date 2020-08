Probleem van bruin kraantjeswater in Aarschot blijkt opgelost Kristien Bollen

19 augustus 2020

13u32 1 Aarschot In Aarschot liep dinsdagavond uit heel wat huiskranen bruin drinkwater. Bewoners uit onder meer de Leuvensestraat, Elisabethlaan, Albertlaan, Willem Huveneerstraat, Pieter Verhaeghenlaan, Leenstraat sloegen alarm bij gemeente en brandweer. Ook De Watergroep werd op de hoogte gebracht. Intussen is het euvel verholpen, en de Watergroep stelt gerust: “Het ziet er niet aangenaam uit, maar dat bruine water is totaal onschadelijk.”

Eerder op de dag, in de namiddag, was er een waterlek ontstaan op de Tieltsebaan. “Het werd gedicht, maar ‘s avonds kregen we verschillende meldingen van het bruine water en stuurden we meteen een wachtploeg ter plaatse. De bruine kleur bleek afkomstig van wat ijzer- en mangaandeeltjes die in de waterleidingen waren losgekomen. Dat gebeurt als er een sterk wisselende snelheid van het water is, wat dus gebeurde met dat lek, want eerst wordt het water afgesloten om het te herstellen, en dan wordt het water weer doorgelaten. Deze kleine ijzer- en mangaandeeltjes zijn totaal onschadelijk, maar zorgen wel voor de bruine kleur. Onze medewerkers zijn meteen de leidingen in de straten beginnen spoelen tot laat in de nacht. De problemen leken helemaal opgelost, maar we kregen toch nog één melding uit de buurt. Momenteel is men in die buurt nog aan het spoelen dus in de loop van de namiddag zou iedereen terug helder kraantjeswater hebben, zoals het hoort”, besluit Elsen.