Portefeuille gestolen tijdens wekelijkse markt Kristien Bollen

20 juni 2019

18u07 5

Op de Grote Markt in Aarschot is vandaag rond 12.55 uur een 68-jarige dame uit Aarschot het slachtoffer geworden van een gauwdief. De dame had tijdens de wekelijkse markt aan een kraam haar portefeuille eventjes aan de kant gelegd voor een aankoop. Enkele ogenblikken nadien stelde ze vast dat dat haar portefeuille met inhoud verdwenen was.