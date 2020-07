Pop-up speeltuinen komen tegemoet aan vraag naar meer speelprikkels DDH

22 juli 2020

11u54 14 Aarschot De stad Aarschot opent twee pop-up zomerspeeltuinen, eentje op de Grote Markt en een tweede in de Bonewijk. Kinderen kunnen er in alle veiligheid ravotten terwijl de ouders een terrasje doen op de nabijgelegen terrassen. De stad komt het met initiatief nadat uit onderzoek blijkt dat kinderen meer speelprikkels vragen.

Met de zomerspeeltuintjes wil de stad haar centrum aantrekkelijker maken voor gezinnen en de omliggende handels- en horecazaken een boost geven. “De zomerspeeltuinen maken het centrum aantrekkelijker om er met kinderen te vertoeven. We maakten ook meer ruimte vrij zodat de terrassen deze zomer groter zullen zijn”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Volgens een bevraging, uitgevoerd door jeugdcentrum De Klinker, blijkt dat kinderen meer speelprikkels willen en daar speelt de stad nu op in. “Kinderen missen blijkbaar speelruimte in de stad en daarom installeerden we deze twee pop-up speeltuinen die blijven staan tot 30 september”, gaat schepen van jeugd Geert Schellens (Sp.a) verder.

De speeltuin in de Bonewijk heeft een vogelnestschommel, klimtoren, glijbaan en een zandbak. Op de Grote Markt kunnen kinderen hun fantasie gebruiken om er verhalen te beleven in een hut en op een vlot.